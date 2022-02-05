TL’nin reel değeri dipten döndü

Reel efektif döviz kuru ocak ayında, aralıkta gördüğü tarihi dip seviyesinden döndü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Reel efektif kurun azalışı basitçe TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünün göstergesi.

Reel efektif döviz kuru aralık ayında 47,9 ile tarihi düşük seviyeye inmişti.

Ocaktaysa endeks 10,4 puan artarak 52,89 puana yükseldi.

TL’nin sadece 2021 yılında kaybı yüzde 45’ten fazla. TL ayrıca gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısındaki değer kaybında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara önde.