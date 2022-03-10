TL’de değer kaybı sürüyor: Piyasa, Antalya görüşmelerini ve petrolü takip ediyor

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası Türk Lirası’nın ABD Doları ve avro karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

Yatırımcılar bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü görüşmesinden çıkabilecek sonuçları takip edecek.

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Rusya’nın Ukrayna işgali piyasaları sarsmaya devam ediyor. Türkiye özelindeyse savaşın ekonomik etkileri ve enflasyon kaygıları ön planda. Dolar/TL işgalin başladığı gün 14,62’ye ulaşan yükselişinin ardından 14’ün altına gerilemiş, ardından yeniden yükselişe geçmişti.

Dolar/TL kuru bugün saat 9:54’te yüzde 0,60 yükselişle 14,75 seviyesini test etti. Yüzde 0,74 yükselen avro/TL’yse 16,38 seviyesinde. Düne göre düşen gram altının fiyatı 940 TL.

Sterlinse 19,36 TL’den alıcı buluyor.

Rusya’nın Ukrayna işgaline başlaması sonrası taraflar arasındaki en üst düzey görüşme bugün Türkiye’de düzenlenecek. Ankara görüşmenin barış getirecek bir dönüm noktası yaratma ihtimaline dikkat çekerken, Ukrayna görüşmeden beklentilerinin zayıf olduğunu yine de ateşkes istediklerini açıkladı.

Öte yandan, petrol fiyatları dünkü keskin düşüşün ardından bugün yükselirken, piyasalar Rusya’ya karşı başlatılan yaptırımların ardından oluşacak arz açığının nasıl kapatılacağını değerlendiriyor.

Enerjisinin neredeyse tamamını ithal eden Türkiye için enerji maliyeti Rusya krizinin ilk ve en belirgin etkisinin görüldüğü alandı. Türkiye’nin enerji faturası aylık 8 milyar doların üstüne çıkarak rekor kırarken, tutarın her ay Merkez Bankası rezervlerinden karşılanan miktarı da artıyor.

Artan enerji maliyeti ve bunun rezervlerle karşılanacak olması Türkiye’nin cari fazlaya odaklı ekonomi politikasına yönelik endişeleri de tetikliyor.