Tiyatronun cesur ve parlak yüzüydü: Yıldız Kenter anılıyor

Büyük bir aşkın hakim olduğu evde başlayan hayat, beş parasız geçen çocukluk, tiyatro tarihine geçen başarılı bir sanat kariyeri… Yıldız Kenter 81 yıl süren anlamlı hayatı 17 Kasım 2019’da sona ermişti. Saygıyla anıyoruz.

Fotoğraf: DHA

Yıldız Kenter 1928 yılında İstanbul’da doğdu. Röportajlarında büyüdüğü ortamı “Evde müthiş bir aşk ve onun getirdiği hoşgörü ve neşe vardı” diye anlatırdı. Oysa kolay bir çocukluğu olmadı.

Kahramanı annesiydi. Rafine zevkleri olan zarif bir İngiliz olan Olga Cynthia, Naci Bey’e aşık olup Müslüman olduktan sonra Nadide adını aldı. Kenterler altı kardeşti. Kenter röportajlarında annesinin yalnızca çocukları değil tüm canlıları sevdiğini anlatırdı.

Yıldız (solda), babası Naci ve annesi Olga Cynthia Nadide Kenter. Fotoğraflar: Yıldız Kenter’in özel arşivinden

Hürriyet’e 1998 yılında verdiği bir röportajda, “Annem daima sokaktan bulduğu kedi köpekleri, hatta insanları eve getirirdi. Evimizde devamlı bir yabancı kalabalığı vardı. Bir gün yedi günlük bebeği ile sokakta kalmış bir kadını getirdi eve” diye anlatmıştı annesinin sonsuz sevgisini.

Özel hayatını anlatmaktan çekinmezdi. İlkelerine sıkı sıkıya bağlı olan ancak alkol sorunu yüzünden zor günler geçiren babasından, mutlu ama beş parasız geçen çocukluğundan rahatlıkla bahsederdi.

Kenter 1948’de Ankara Devlet Konservatuvarını bitirdi. Devlet tiyatrosundan ayrıldıktan sonra 1956-1961 arasında Muhsin Ertuğrul’la çalıştı, kardeşi Müşfik Kenter ve kocası Şükran Güngör’le Kent Oyuncuları’nı kurdu.

Altın Portakal, Afife Tiyatro, Kültür Bakanlığı’ndan Onur Ödülü ve ‘Devlet Sanatçısı’ unvanı da dahil pek çok ödül aldı.

Yıldız Kenter hayatı boyunca tiyatroyu her şeyin üstünde tuttu. Bu yüzden iş söz konusu olduğunda çok disiplinliydi. Yine de katı kuralları olmadığını söylerdi: “Aslında çok kuralcı bir insan değilim. Ölçüyü kaçırmadan herkes canının istediği gibi davransın isterim. Belki öğrencilerim beni otoriter bulabilir. Ama bunun sebebi işime duyduğum sevgi ve saygı. Ben o kadar önemli değilim, mesleğim için yalnızca bir aracım. Bu aracı iyi kullanmak mecburiyetindeyim. Ben sanata inanıyorum. Bu yüzden dinim sanat diyebilirim.”

Kariyeri boyunca 100’ün üzerinde tiyatro oyununda oynayan, film ve dizide rol alan, 100’den fazla oyun sahneye koyan sanatçı, 17 Kasım 2019’da aramızdan ayrıldı.