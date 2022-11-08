Tiyatro: Hayat haritaların değil hatıraların üzerinde yaşanıyor

İKVS’nin düzenlediği 26’ncı Tiyatro Festivali’nin ‘Bu İşte Bir Kadın Var’ başlığı altında sahneye konan ‘Kapalı’, 12 Kasım’da İstanbul prömiyerini yapıyor.

Kapalı 12 Kasım’da sahnede

Oyunu yazan ve yöneten Aliye Ummanel, önceki oyunlarında olduğu gibi ‘Kapalı’da da Kıbrıs’ın önemli bir politik/insani gerçeğini evrensel bir tavırla ele alınıyor. Yaklaşık yarım asırdır kapalı bulunan Maraş’ın, Varoşa’nın hikayelerini kovalayan oyun, savaş, göç ve yerinden edilmenin insanın varoluşu üzerindeki etkilerini anlatıyor.

‘Kapalı‘, sanatın anlatmaya, insan yaşamı üzerindeki bu yıkımı akla ve yüreğe ulaştırmaya devam etmek zorunda olduğu hissiyle yola çıkıyor. Haritaların değil hatıraların üzerinde yaşanan hayatı hatırlatıyor.

Oyun Samuel Beckett’in ‘Godot’yu Beklerken’ oyununa atıfta bulunan metinlerle başlıyor ve 11 ayrı hikayede ‘beklemek‘ teması işliyor.

Kalabalık oyuncu kadrosunda Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytunç Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş ve İzel Seylani var. Osman Ateş oyun müziğini bestelerken, Özlem Deniz Yetkili dekor-kostüm tasarımını, Fırat Eseri ışık tasarımını Barış Argus afiş tasarımını gerçekleştirdi. Işık uygulama Salih Kanatlı, efekt uygulama Mehmet Eseri tarafından yapılırken, Mehmet Demir sahne amiri, Asya Kazafanalı dekor-kostüm asistanı olarak görev aldı.

Kapalı, 12 Kasım Cumartesi saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde oynanacak oyunun biletleri IKSV gişesinden ya da online satın alınabilir.