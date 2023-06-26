Titanik seferi: Denizaltı enkazının toplanması için soruşturma başlatıldı

ABD Sahil Güvenliği, Titanik seferi sırasında kaybolan denizaltının enkazının toplanması için soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Oceangate

Titanik enkazına sefer düzenleyen denizaltının, sefere çıktıktan yaklaşık bir gün sonra kaybolduğu açıklanmıştı. 22 Haziran’da da denizaltının enkazının Titanik’in yakınında bulunduğu ve denizaltındaki herkesin öldüğünü duyurulmuştu.

ABD Sahil Güvenliği de olayla ilgili soruşturma başlattı.

BBC’nin aktardığına göre, dün Boston’da bir basın toplantısında konuşan soruşturmanın başmüfettişi Jason Neubauer, önceliklerinin denizaltının enkazı kurtarmak olduğunu ve insan kalıntılarının bulunması durumunda tüm önlemlerin alınacağını söyledi.

Yetkili, soruşturma kapsamında ortaya çıkan bulguların cezai suçlamalara yol açabileceğini dile getirdi.

Toplantıda, şunlar belirtildi:

*Felakete neyin sebep olduğu belirlenmeye ve benzer vakaların yaşanmasının önlenmesi çalışılacak.

*Soruşturma Kanada, Britanya ve Fransız makamlarıyla ortaklaşa yürütülecek.

*Soruşturma şu anda başlangıç aşamasında. Denizaltının enkazını kurtarma çalışmaları devam ediyor.

*İnsan kalıntıları bulunması halinde ‘tüm önlemler’ alınacak. Soruşturmanın ne kadar süreceği henüz belli değil.

Şimdiye kadar, Titanic’in pruvasına yakın büyük bir enkaz alanında beş ana parça bulundu.