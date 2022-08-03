TIR’la çarpıştı, 230 promille ormana kaçtı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsü yaralı halde kaçtı.
AA’nın haberine göre İstasyon Mahallesi’nde H.T (48) yönetimindeki TIR’la M.T’nin (63) kullandığı otomobil, tren garı girişi yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, yol kenarındaki ormanlık alana kaçtı.
Polis ve sağlık ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü, uzun süren ikna çabalarının ardından çalılıkların arasından çıkarılarak ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesin’e kaldırıldı.
Sürücünün 230 promil içkili olduğu öğrenildi.