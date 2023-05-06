Tırla çarpışan kamyon, asker uğurlama konvoyuna daldı: Beş ölü, 13 yaralı

Hatay’da tırla çarpışan kamyonun karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildiği kazada beş kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekiciyle çarpıştı.

AA’nın haberine göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen dokuz otomobil ve iki minibüse çarptı. Olayda beş kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralananları hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından alev alan kamyon ve bir minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Görgü tanığı Ali Sarraç, gazetecilere, çarpışan araçlardan birinin sağ tarafa yattığını, diğerinin asker uğurlama töreni için bekleyen araçlara çarpması sonucu yangın çıktığını söyledi.