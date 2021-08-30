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Yaramazlara biraz batar!

TIR’da taşıdığı atları aç susuz bırakan kişiye 49 bin 500 lira ceza

Artvin’in Hopa ilçesinde uygunsuz koşullarda hayvan taşımacılığı yapan kişiye 49 bin 500 lira kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Ankara ve Kars’tan aldığı 33 atı TIR’a yükleyen M.Ö, Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı’ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere Hopa’daki TIR parkına gitti.


Atların bitkin ve halsiz olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

Emniyet ve İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri, M.Ö’nün bazı evraklarının eksik olduğunu ve hayvanların aç susuz bırakılarak uygunsuz koşullarda taşındığını belirledi ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ceza kesti.

El konulan atların bakım ve tedavisine başlandı.

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