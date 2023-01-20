TİP’li Kadıgil, hayvanlara eziyette cezasızlığa dikkat çekti: Bu canların tek katili o küreği tutanlar değil!

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, hayvanlara eziyetin cezasız bırakıldığına dikkat çekerek, bunun sorumlusunun vekillerin iradesine rağmen ceza üst sınırını düşük tutan ‘atanmış bakanlar’ olduğunu vurguladı.

Sera Kadıgil. (TİP)

Türkiye’de hayvanlara eziyet giderek artarken, infial yaratan görüntülere rağmen kimsenin ceza almaması tepki çekiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı barınakta bir köpeğin kürekle kafasına vurularak öldürülmesine ait video, hayvanlara eziyetin çarpıcı bir örneği olmuş ve infial yaratmıştı.

Failler Murat Bacak ile Sefa Çakmak tepkilerin ardından tutuklansa da kısa sürede tahliye edildi. Ardından faillere bir yıl üç ay hapis cezası veren mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kadıgil: Defalarca uyardık

Karara tepki gösteren Sera Kadıgil, konuya dair 2021’de Meclis’teki konuşmasını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Şaşırdık mı?! TBMM’de AKP-MHP dahil tüm vekillerin açık iradesine rağmen atanmış bakanların freniyle hayvana eziyette ceza üst sınır 2-3 yıl yaptılar. Vekiller de iradelerini yiyip oy verdiler! Defalarca uyardık, dinlemediler. Bu canların tek katili o küreği tutanlar değil!”