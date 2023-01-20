Konya’da köpeği işkenceyle öldürenlere bir yıl üç ay hapis

Konya’da büyükşehir belediyesine bağlı barınakta bir köpeğin kürekle kafasına vurularak öldüren Murat Bacak ile Sefa Çakmak hakkında bir yıl üç ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Twitter

Köpeğin öldürüldüğü ana ait görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ‘konyadakatliamvar’ etiketiyle yaşananlara tepki göstermişti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tepkilerin ardından soruşturma başlatıldığını duyurmuş, başsavcılık iki zanlı gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bir ayı aşan tutukluluğun ardından 2 Ocak’ta iki sanık da serbest bırakılmıştı.

Bugün görülen mahkemede haklarında altışar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak’a önce birer yıl hapis cezası verildi.

Bu ceza nitelikli halden bir yıl altı aya çıkartıldı. Daha sonra ‘pişmanlıklarından’ dolayı ceza bir yıl üç aya indirilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı.