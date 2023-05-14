TİP’li Başaran: Yedi defa sayılan sandık var

Türkiye İşçi Partisi (TİP) MYK üyesi ve Antalya milletvekili adayı Yunus Başaran, muhalefetin yüksek oy aldığı sandıklarda sürekli itiraz edildiği için doğru verinin ortaya çıkmadığına dikkat çekti.

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Saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan sonuçlar geliyor. Muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklara AKP’liller tarafından itiraz edildiğini, bu yüzden bu verilerin sisteme girilemediğini söylüyor.

Benzer bir iddia da TİP’li Başaran’dan geldi. Başaran’ın uyarısı şöyle:

“Arkadaşlar muhalefetin yüksek oy aldığı sandıklara sürekli itiraz edildiği için veri akışı oldukça yavaş. 7 defa sayılan sandık var. Bu defa da bu yolu bulmuşlar. 1000 defa da sayılsa kazanacağız. Gece uzun, sonu aydınlık olacak. Biz kazanacağız!

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Lütfen kimse iktidarın her zaman beslendiği kaybettik psikolojisine girmesin. Herkes sandığını korusun. Tutanaklarını alsın. Onlar veri girmese de biz gerekirse dumanla haberleşeceğiz yine bu işi bitireceğiz!”