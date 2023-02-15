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Yaramazlara biraz batar!

TİP’in gözünden ‘asrın felaketi’

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kahramanmaraş merkezli depremlere ‘asrın felaketi’ olarak niteleyen iktidar ve iktidara yakın medyaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla yanıt verdi.

Görsel: Twitter

Son güncellemeye göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi.


6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde, organizasyon ve koordinasyon eksikliği ilk üç gün birçok insanın enkaz altında ölmesine sebep olmuştu.

İktidara yakın medya ise ilk günden itibaren ‘asrın felaketi’ tanımlamasını öne çıkararak hükümetin yıkımdaki sorumluluğunu azaltmaya girişmişti.

TİP’in sosyal medya hesaplarından paylaşılan görselde Erdoğan’ın depremin ilk günü AFAD merkezindeki konuşmasından bir kesite “Asrın Felaketi!” notu düşüldü.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da Instagram paylaşımında Hollandalı karikatürist Ruben Oppenheimer’ın Erdoğan karikatürünü paylaşarak “Daha iyi anlatılamazdı” diye yazdı.

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