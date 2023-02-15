TİP’in gözünden ‘asrın felaketi’

‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası için yayına bağlanan parti liderleri milletvekili maaşlarını bağışladı. ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 bu akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenliyor. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek. Kurumların ve bireysel bağışların yanısıra siyasetçiler de bağışta bulundu. Bağışçılar ve bağış miktarları […]