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Yaramazlara biraz batar!

TİP’in Ankara 1’inci bölgedeki adayları çekildi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara 1’inci bölgede gösterdiği adayları geri çekti.

Fotoğraf: TİP

Gazete Pencere’den Hayri Demir’in haberine göre, TİP’in Ankara 1’inci bölgeden aday gösterdiği 13 ismin tamamı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek, adaylıktan çekildiklerini bildirdi. Böylece TİP’in söz konusu bölgede seçimlere girmemesi kesinlik kazandı.


Ne olmuştu?

TİP, 9 Nisan’da kamuoyuna açıkladığı listede Ankara 1’inci bölgede aday göstermemişti. Ancak YSK’dan gelen bir bildirim üzerine Ankara’da seçimlere girebilmesi için bu bölgeden de aday göstermek zorunda kalmıştı. Ancak edinilen bilgilere göre, bu bölgedeki aday gösterilmesi formaliteden ibaretti.

Bu durum da emek ve özgürlük ittifakına bildirildi. Kamuoyunda da çokça tartışılan bu durum sonrasında ittifak bileşenleri arasında yürütülen görüşmelerde de TİP’in bu bölgedeki adaylarını çekeceği bilgisi paylaşıldı.

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