Tinder’dan ‘hayvansever’ özellik: Köpek sahiplendirilecek

Çöpçatanlık uygulaması Tinder, kullanıcılarına ‘hayvansever’ bir özellik sundu. Bu özellikle kullanıcılar profillerine barınaktaki köpekleri ekleyerek sahiplenmelerine aracı olacak.

WebTekno’nun haberine göre 2012 yılında piyasaya sürülen platform, ABD’de kutlanan Ulusal Köpek Haftası için kullanıcıların başıboş köpekleri sahiplenmesini kolaylaştıracak ayrı bir özellik oluşturdu.

Kullanıcılar, uygulamaya eklenen yeni özellikle beş farklı hayvan barınağından köpek sahiplendirebilecek.

Yeni özelliği kullanmak isteyen kişiler, Tinder’ın oluşturduğu ‘Rescue Matches’ sayfasına ulaşarak kendi bölgelerindeki bir köpeği sahiplendirmek üzere seçerek profillerine ekleyebilecekler.

Fotoğraf: WebTekno

‘Fırsatçılar’ için araç oldu

Özellik, pek çok hayvansever tarafından olumlu yorumlarla karşılaşırken bazı ‘fırsatçılar’ için de araç oldu. Tinder’ın paylaştığı verilere göre yalnız kullanıcıların yüzde 70’i, profil fotoğraflarında bir köpek olmasının eşleşmeleri artırdığına inanıyordu. Dolayısıyla bu araç, bir tür ”Ben bir hayvanseverim” edasıyla yeni arkadaşlıklar için bir araç olarak kullanılmaya başladı.

Tinder’ın yeni özelliği sadece ABD’de ve 24 Eylül’e kadar kullanılabilecek.