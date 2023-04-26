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Yaramazlara biraz batar!

Tinder avcılarına kötü haber: Güvenlik önlemleri artırılıyor

Çöpçatanlık uygulaması Tinder, ‘daha güvenli bir deneyim için’ videoyla profil doğrulama özelliği getiriyor.

Fotoğraf: Pexels

Yeni doğrulama sisteminde, kullanıcının ‘gerçekten‘ o kişi olduğunu kanıtlaması için videosunu çekip doğrulama yapması gerekiyor.


Verge’deki habere göre bugün duyurulan doğrulama testinden geçemeyenler, uygulamanın onaylı hesaplar için getireceği ‘mavi tik’i de alamayacak.

Video’lu doğrulama, Apple ve Google üzerinden yapılan resmi işlemlerde bir süredir kullanılıyor. Bir başka flört uygulaması Hinge de kullanıcılarından videolu doğrulama istiyor.

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