Timur Soykan: Uyuşturucu baronu daire satın alarak T.C. vatandaşı oldu

18 Kasım’da İstanbul Üsküdar’da yakalanan Hırvat uyuşturucu baronu Nenad Petrak da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmıştı. ABD, Almanya, Hırvatistan, İtalya ve Rusya’nın Kırmızı Bültenle aradığı uyuşturucu baronu, 250 bin dolarlık daire satın alarak vatandaş olmuş ve Nenat Çelik ismini almış. İstihbarat incelemelerine, parmak izi ve yüz tanıma sistemlerine karşın Avrupa’nın önemli uyuşturucu kaçakçılarından birine nasıl vatandaşlık verildi?

AKP iktidarında varlık barışı yasalarıyla dünyanın kara parası Türkiye’ye çekildi. Uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve pek çok suçtan elde edilen parayla birlikte bu servetin kirli sahipleri de Türkiye’ye geldi. Çünkü iktidar tarafından vatandaşlık da çok ucuzlatılmıştı. Önce 250 bin dolara, daha sonra 400 bin dolara gayrimenkul alanlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Suç örgütü liderleri için T.C. vatandaşlığı bir koruma zırhı. Çünkü dünyada suçlarından dolayı aranırken T.C. vatandaşı olunca iade edilmiyorlar.

Timur Soykan’ın yazısı