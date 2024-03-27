Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçmiş yıllarda Ocak, Şubat aylarında yaptığı Kış Tatbikatı’nın 2024’te yerel seçimleri için Mart ayına denk getirildiği ve binlerce askerin ikametgahının seçim için Kars ve Iğdır’a alındığı öne sürülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iktidar tarafından seçime alet edildiği iddiası çok vahim.

2019 yerel seçimlerinde AKP, Iğdır’da aday çıkarmamış ve MHP adayını desteklemişti. Iğdır’ı HDP’nin adayı bin 514 oy farkla kazanmıştı. CHP’nin seçmen analiz sistemine göre; Mayıs 2023’teki seçimlerden sonra Iğdır’a anormal olarak getirilen seçmen sayısı 3 bin 50. Sadece Pir Sultan Abdal Mahallesi’ndeki iki adrese taşınan yeni erkek seçmen sayısı 2 bin 602. DEM Parti’nin incelemesinde ise taşıma seçmen sayısının 4 bin 361 olduğu belirtiliyor. Emniyet Müdürlüğü binasında 2023’teki genel seçimde seçmen kayıtlı değilken bu seçim için 743 seçmen kaydedilmiş. 2019’daki oy farkı ile kıyasladığımızda seçimin sonucunu değiştirecek taşıma seçmen söz konusu.

Kars’ta ise 2019 yerel seçimlerini HDP’nin adayı Ayhan Bilgen, MHP’nin adayından bin 238 oy fazla alarak kazanmıştı. Daha sonra belediyeye kayyum atanmıştı. CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın hazırladığı Yığma Seçmen Raporu’na göre; Mayıs 2023’teki seçimleri ile Mart 2024 seçimleri arasında Kars’a 5 bin 472 yeni seçmen kaydedildi. Hem CHP hem de DEM Parti, Kars Orduevi’ne 3 bin 5 yeni seçmenin kaydedildiğini tespit etti. Yani sadece Kars Orduevi’ne kaydedilen ve hepsi asker olan seçmen sayısı Kars’taki yerel seçimin sonucunu değiştirebilir. 2019’daki seçimdeki fark bin 238, sadece Kars Orduevi’ne taşınan seçmen sayısı 3 bin 5.

Timur Soykan’ın yazısı