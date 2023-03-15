Timur Soykan: Sadece birkaç müteahhidi sorumlu gösterip cinayet örgütlerini gizlemek istiyorlar

Tarihimizin en büyük acısını yaşıyoruz. Bu çürümüş beton düzeninde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti.
Şimdi…
Sorumlu olarak sadece birkaç müteahhidi gösterip cinayet örgütlerini gizlemek istiyorlar. En tepelere uzanan bağlantıları örtmeyi planlıyorlar.
Müteahhit malzemeden çaldı. Ama onu denetimden koruyan, kollayan kimdi?
Müteahhit 4 kat izin verilen bölgeye 10 katlı apartman dikti. Peki bu kat iznini kim verdi?
Müteahhit fay hattına, tarım arazilerine, sıvılaşan zeminlere siteler dikti. Buraları imara kim açtı?
Müteahhit kaçak yapılarına ruhsat aldı. Ruhsat işlerini belediyedeki hangi çantacılar çözüyordu?
Müteahhit, imar planı değişikliğiyle kupon araziye dönüşen yerlere dev binalar dikti. İmar planını değiştirip binanın yapılmasını sağlayan kimdi?
Müteahhitlerin gizli, isimsiz ortakları kimlerdi?