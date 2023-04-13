Timur Soykan: Mobil santraller ampul bile yakmadı

Deprem, afet, sabotaj gibi kritik anlarda kullanılmak için 2019’da ikinci el 7 Mobil Elektrik Santrali 50 milyon dolara Norveç’ten satın alınmıştı. Türkiye’deki 7 bölgeye konumlandırılacağı söylenen bu sistemler yıllarca İstanbul’da atıl bekletilmişti. Deprem bölgesine 7 gün sonra dev konvoyla ulaşan mobil elektrik santralleri bir ampul bile yakmadan geri döndü.

Mobil elektrik santralleri, kompresörler, gaz türbinleri, generatör ve yardımcı sistemlerin yerleştirildiği onlarca konteyner, gemilerle İstanbul’a getirildi. İstanbul Avcılar’daki Ambarlı Termik Santrali’nde yan yana dizildiler. Çevrelerine 30 ton motorin taşıyan tankerler sıralandı. Norveç’ten gelen uzmanlar personele eğitim verdi.

Bu sırada Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğunu Fatih Dönmez’e devretmişti. 28 Haziran 2019 günü Ambarlı Termik Santrali Tesisleri’nde yapılan törende konuşan Bakan Fatih Dönmez şöyle dedi:

“Artık ‘Türkiye’nin enerji arz güvenliği sorunu yoktur’ cümlesini gönül rahatlığıyla kurabiliriz.”

Aynı törende çiçeği burnunda EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz de kürsüdeydi. Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketiyle yıllardır EÜAŞ ile iş yaptıktan sonra bu kuruma 2018’de genel müdür olarak atanmıştı. MÜSİAD Enerji Sektör Kurul Başkanlığı da yapan İzzet Alagöz de törende mobil sistemden övgüyle bahsetti ve üçte birini yerli-milli hale getirdiklerini iddia etti.

Timur Soykan’ın yazısı