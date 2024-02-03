Timur Soykan: Kilise saldırısında tutuklananların hepsinin oturum izni var

Sarıyer’de kiliseye saldırıyla ilgili tutuklananların hepsinin oturum izni var. Saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobil ile korsan taksicilik bile yapmışlar. Zanlılar arasında Kırmızı Bülten ile aranırken serbest bırakılan IŞİD’liler de bulunuyor. Ayrıca İstiklal Caddesi’ndeki kilise de hedefleri arasındaymış. Şüphelilerin telefonunda geçen yıl tahliye edilen IŞİD’li Halis Bayancuk’un fotoğrafları da çıktı.

İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne 28 Ocak’ta düzenlenen ve bir kişinin katledildiği saldırı hakkında edindiğimiz son bilgiler, IŞİD’in Türkiye’de çok rahat hareket ettiğini gözler önüne seriyor. Kontrolsüz göç ve bu konudaki denetimsizlik büyük bir güvenlik açığı yaratıyor.

Timur Soykan’ın yazısı