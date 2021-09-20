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Yaramazlara biraz batar!

Timur Soykan: IŞİD üyeleri, Türkiye’de kanlı ellerini kolayca gizledikleri rahat hayatlar sürüyor

Irak ve Suriye’de kafa kesen, insanları yakan, eşcinselleri çatılardan atan, Ezidi kadınlara tecavüz edip köle pazarlarında satan IŞİD üyeleri, Türkiye’de kanlı ellerini kolayca gizledikleri rahat hayatlar sürüyor.

(….)Örnekler saymakla bitmez. Irak ve Suriye’de yenilgiye uğradıktan sonra binlerce IŞİD mensubunun Türkiye’ye geldiği bir gerçek. Üstelik Latin Amerika’ya kaçan insanlık düşmanı Naziler gibi bir köşeye çekilmiyorlar. Pek çoğu örgüt faaliyetlerine devam ediyor. Çoğuna örgüt üyeliğinden 3-4 yıl hapiste kalacakları cezalar veriliyor. Yani Suriye’deki insanlık suçlarını işleyenler ceza alsa bile kısa süre sonra halkın arasına karışıyor.


Timur Soykan’ın yazısı

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