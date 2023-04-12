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Yaramazlara biraz batar!

Timur Soykan: Gabonlu öğrenci Karabük’te taciz kuşatmasındaydı

Karabük’te ölü bulunan 17 yaşındaki Gabonlu öğrenci Dina, bir taciz kuşatması altındaydı. İddiaya göre; kimi para teklif ediyor kimi oturduğu evin fotoğrafını ona gönderiyordu. Sürekli taciz mesajları geliyordu.

Kent merkezi 132 bin nüfuslu Karabük’te çoğunluğu Afrikalı 12 bin 500 yabancı öğrenci var. Siyah kadın öğrencilerin fuhuş çetelerinin tuzağına düşürüldüğü iddiaları da kulaktan kulağa yayılmıştı.


Dina’nın da çetelerin tuzağına düşürüldüğü iddia ediliyor.

Arkadaşlarının ‘Dina’ dediği, Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga, sadece 3 ay önce Karabük Üniversitesi’ne kayıt yaptırmıştı.

Gabonlu genç kızın hayatının son bir haftasına bakınca bir taciz kuşatmasında olduğu görülüyor.

Timur Soykan’ın yazısı

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