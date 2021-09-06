Timur Soykan: Erdoğan’a neler oluyor?

Son dönemdeki tüm bu olaylar alt alta dizildiğinde önemli bir soru ortaya çıkıyor:

“Erdoğan’a neler oluyor?”

Geçmişte iyi bir hatip olan ve meydanlara indiğinde seçim sonuçlarına etki ettiği söylenen Erdoğan artık çok farklı. Muhalefetten prompter olmadan konuşamadığına yönelik sesler yükseliyor. Ancak bütün ülkenin gözleri önünde yaşanan olaylar zinciri bir türlü hak ettiği önemde gündeme gelemiyor.

Türkiye başkanlık sistemine geçilmesinin ardından bütün denge ve denetleme sistemleri yok edilmiş bir tek adam rejimiyle yönetiliyor. İmzaladığı kararnameler, iki dudağı arasından çıkan talimatlarla ülkeyi yöneten tek adamın sağlığı ve muhakeme yeteneği ülke için daha önce hiç olmadığı kadar belirleyici. Bu konudaki kaygılar giderilmiyor ve rivayetler, senaryolar kulaktan kulağa yayılıyor.

Timur Soykan’ın yazısı