Timur Soykan: Cumhurbaşkanı danışmanlarının bu ülkeye faydası ne?

aray’a her gün 10 milyon lirası harcanan halk, 1150 odada kimlerin oturduğunu, ne iş yaptıklarını bile tam olarak öğrenemedi.

Mesela; halen kesin sayısı bilinmeyen Cumhurbaşkanı danışmanlarının bu ülkeye faydası ne? Neden bu halk onların maaşını, makam giderlerini ödüyor?

Başka bir soru; bakanlıklar varken Saray’da eğitim, ekonomi, hukuk, bilim ve teknoloji, güvenlik, kültür ve sanat, sağlık ve gıda, yerel yönetim ile sosyal politikalar kurullarına ne gerek var?

İşte Sedat Peker’in ifşalarıyla bu sorular yanıt buluyor. Sadece ‘Cumhurbaşkanı Danışmanı’ ya da ‘politika kurulu üyesi’ kartvizitleri saçarak alengirli işler çevirenler değil, kokuşmuş sistem deşifre oluyor.

Timur Soykan’ın yazısı