Timur Soykan: Baronlara önce ev, sonra vatandaşlık

Almanya tarafından Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı Eric Schroeder, İstanbul’un göbeğindeki Türkiye’nin en yüksek binası olan Sapphire Rezidans’tan iki daire satın almış. 261 metre yüksekliğindeki gökdelenin 2’nci ve 10’uncu katındaki bu daireler 5 Nisan 2022’de satılmış. Tam satış değerini bilmiyoruz. Ancak Sapphire Rezidans’taki 1 artı 1 daireler bile 16,5 milyon TL değerinde. 90 milyon TL’ye satılan daireler var. Eric Schroeder, bu daireleri satın alarak hem kara parasını akladı hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvurdu.

Eric Schroeder, Türkiye’deki Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’e yönelik operasyonlar zincirinde yakalanan son isim oldu. Avrupa’nın en çok aranan suçlularından olan Leijdekkers’ın Avrupa’daki para işlerini yürütüyor ve kara parasını aklıyordu.

Interpol’ün arama kararına göre; Eric Schroeder, Almanya Hamburg’da uyuşturucu ticaretini yönetiyor. Ayrıca suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından aranıyordu. Almanya’da 784 kilo marihuana ve 154 kilo kokain kaçakçılığı suçlarından yargılanıyor. Schroeder’ın Cehennem Melekleri isimli suç örgütüyle 1,1 ton kokain bulunan bir konteyner soygununa karıştığı biliniyor.

Eric Schroeder vatandaşlık almayı başardı mı? Bilmiyoruz. Ancak Leijdekkers yönelik soruşturmada oturma izni aldığı anlaşılıyor. Sapphire’den daire aldığına dair belgelerde ‘9’ ile başlayan yabancı kimlik numarasına sahip.

Daha vahimi Avrupa’nın en çok aranan uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’e de oturum izni verilmiş. Onun da ‘9’ ile başlayan yabancı kimlik numarası var.

Timur Soykan’ın yazısı