Time dergisi, Arjantinli futbolcu Lionel Messi’yi 2023 yılının sporcusu seçtiğini açıkladı.

Messi. (AA)

Time tarafından paylaşılan açıklamada, Inter Miami’de forma giyen Messi’nin popülerliğine dikkat çekilerek, “Messi, bir zamanlar imkansız görünen şeyi, ABD’yi bir futbol ülkesine dönüştürmeyi başardı” dendi.

Dergiye konuşan Messi’yse farklı teklifler arasından Inter Miami’yi seçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

“İlk tercihim Barcelona’ya geri dönmekti ama bu mümkün olmadı. Masada birçok seçenek vardı. Suudi Arabistan’a gitmeyi de çok düşündüm. Miami’ye gelme konusunda son kararı vermeden önce bunları ailemle konuşmam gerekti.”

Messi, temmuz ayında Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami’ye transfer olmuştu.

Arjantinli yıldız oyuncu, yeni takımıyla 2023 Ligler Kupası’nı kazanarak kariyerinde 44’üncü kez kupa sevinci yaşamıştı.