TikTok yeni formatı ‘Now’u duyurdu: Yaş sınırlaması gelecek

‘TikTok Now’la kullanıcılar o an ne yaptıklarını telefonlarının ön ve arka kamerasını aynı anda kullanarak paylaşabilecek. Yeni formatla birlikte 16 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak gizliye alınacak.

Fotoğraf: TikTok

TikTok Now’la kullanıcılar uygulamadan bildirim geldiği anda, o anı video ya da fotoğraf olarak paylaşabilecek.

Test aşamasında olan özelliğin, önümüzdeki haftalarda her kullanıcı için aktif olması planlanıyor. TikTok, kullanıcıların fikirlerine göre TikTok Now formatını düzenlemeye devam edecek.

TikTok Now özelliğinin topluluğun güvenliği ve gizliliği göz önünde bulundurarak geliştirildiğinin altını çizen platform, bu yeni içeriklerin kimler tarafından görüntülenebileceğini de içerik üreticilerine bırakıyor.

16 yaş altı kullanıcıların hesapları gizliye alınacak

TikTok, yeni özelliği kapsamında üretilen içerikler için yalnızca arkadaşlarla paylaşma olanağı sağlıyor. Aynı zamanda 16 yaş altı kullanıcıların da hesapları otomatik olarak gizliye alınacak. 18 yaş altındaki hiçbir kullanıcının içeriği keşfet bölümüne düşmeyecek.

13-15 yaş arası kullanıcılar, uygunsuz yorumları engellemek için yorum yapma özelliğini sadece arkadaşlarıyla sınırlayabilecek.

18 yaşın üzerindeki kullanıcıların paylaşım seçenekleriyse daha çeşitli olacak. Eğer böyle bir tercihte bulunurlarsa 18 yaş üzerindeki kullanıcıların içerikleri kendi bölgelerindeki diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek ancak karşılıklı takipleşmediği kimseden yorum veya etkileşim alamayacak.