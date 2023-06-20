TikTok fenomenlerine 37 ilde ‘kara para aklama’ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstanbul merkezli 37 ildeki ‘kara para aklama’ operasyonunda 120 kişinin yakalandığını duyurdu.

Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘kredi kart bilgilerinin müştekinin bilgisi ve rızası dışında bazı şahıslarca ele geçirildiği, bu kartlarla TikTok isimli sosyal medya platformunda jeton (platformda kullanılan sanal para) satın alındığı ve aynı platformda yayın yapan yayıncılara gönderilerek haksız kazanç sağlandığı’ bilgisi elde edildi.

Bu kapsamda incelenen dört binden fazla banka hesap hareketi arasında 1,2 milyar lira para akışı olduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 120 şüpheli yakalandı, 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, 1700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 avro, 2 ruhsatsız silah, kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.