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Yaramazlara biraz batar!

Tık uğruna: Metrobüs üzerinde yolculuğu adliyede bitti

İstanbul’da metrobüsün üzerine çıkıp beş durak boyunca seyahat ederek çektiği videoyu sosyal medya kanalında yayınlayan kişi yakalandı.

Fotoğraf: Youtube

AA’nın haberine göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ‘Sinyor Taklaci‘ adıyla tanınan Yunus Emre Özer’i önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane’de yakalayarak gözaltına aldı.


Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak‘ suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi’ne teslim edilen Özer işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Youtuber daha önce de Galata köprüsünden bir geminin üzerine atlayarak gündeme gelmiş ve gözaltına alınmıştı.

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