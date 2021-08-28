‘Tiger 3’ filmi için İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapalı

‘Tiger 3’ adlı sinema filminin reklam çekimleri için kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Valilik açıklamasında, 28 Ağustos’ta (bugün) 08:00-14:00, 29 Ağustos’ta ise 06:00-12:00 saatleri arasında bazı yolların kapanacağı belirtildi.
Bugün, Hacıosman Bayırı Caddesi’nden gelen trafik akımı tünel girişinden kesilerek, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne verildi. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Hacıosman çıkışı, bariyerle kontrol edilen geçiş noktası kaptıldı. Trafik Bahçeköy Caddesi üzerinden Kefeliköy ve Çayırbaşı istikametine yönlendirildi.
29 Ağustos’ta kapanacak yollar ise şöyle:
1- Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri
2- Ragıpgümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri (Galata Köprüsü Fatih (Eminönü) ilçesinden Beyoğlu (Karaköy) istikameti trafiğe kapatılacaktır.)
Alternatif yollar:
1- Unkapanı (Atatürk Köprüsü)
2- Haliç Köprüsü
3- Ragıpgümüşpala Caddesi
4- Balat Sahil Yolu
5- Reşadiye Caddesi
6- Ragıpgümüşpala Caddesi U Dönüşler Unkapanı istikameti
Bollywood filminde Katrina Kaif, Selman Han ve Girish Karnad gibi isimler rol alıyor.