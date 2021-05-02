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Yaramazlara biraz batar!

Tiffany & Co’dan erkekler için tek taş nişan yüzüğü

Dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany & Co erkekler için tek taş nişan yüzüğü satışa sundu.

Fotoğraf: Tiffany & Co

Heteroseksüel ilişkilerde geleneksel olarak nişan yüzüklerini takanlar kadınlardır. Tifanny & Co bu hamlesiyle evliliğe dair kültürel normlara meydan okuma niyetinde.

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1886’da kurucu Charles Tiffany kadınlar için ilk tek taş nişan yüzüğünü çıkarmıştı. Değişen dünyaya uyum sağlayan marka, bu kez ‘aşkın yeni cesur çağını işaretlemek’ için erkeklere tek taş satıyor.

Üç farklı tasarımı bulunan yüzükler farklı kesim pırlanta ve materyallerle hazırlanmış.

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