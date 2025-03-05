Ticaret bakanı: Faizler geriledikçe yatırım iştahı da artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Yatırım iştahı artmaya başladı. Faizler geriledikçe yatırım iştahı da artıyor” dedi.

Ömer Bolat. Fotoğraf: AA

İstanbul Fuar Merkezi’ndeki (İFM) bir etkinlikte konuşan Bolat, yılbaşından bugüne kadar gittikleri fuarlarda ciddi bereket gördüklerini belirtti.

AB’de talebin düşmesi ve durgunluğun artması gibi gelişmelerin tekstil sektörünü olumsuz etkilediğini vurgulayan bakan, şöyle konuştu:

“Burada asla moralleri bozmamak lazım. Çünkü nereden nereye geldiğimiz ortada. Dünyada çırçır, iplik, kumaş, konfeksiyon, aksesuar, deri, halı ve ev tekstili anlamında entegre üretim ve ihracat kapasitesine ve kabiliyetine sahip iki ülke var; birisi Türkiye, diğeri Çin.”

Ekonomiye ilişkin büyüme ve ihracat verilerini değerlendiren Bolat şöyle devam etti:

* Yatırım iştahı artmaya başladı. Faizler geriledikçe yatırım iştahı da artıyor. İnanıyorum ki pazartesi açıklanan ve TÜFE’de son 20 ayın en düşük rakamına gerilediğimiz yüzde 39’luk enflasyonla Merkez Bankamız perşembe (6 Mart) Para Politikası Kurulu’nu zaten rutin bir şekilde topluyor. Oradan sevindirici bir karar çıkmasını bekliyoruz.

* Bu, sizlere vereceğimiz ihracat reeskont kredi maliyetlerinde, esnaflara verdiğimiz kredilerde ciddi bir indirim sağlayacak.

* Göreceksiniz yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı olacak.

* Finansman maliyeti yüzde 36’dan yüzde 28,83’e düşmüştü. Perşembeden sonra da finans maliyetinde biraz daha düşüşler gerçekleşecek diye ümit ediyoruz.