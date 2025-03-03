Ticaret bakanı: Gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon 6,7 puan geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ‘gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon 6,7 puan gerilediğini’ söyledi.
Türkiye’de sahte içki ölümleri artıyor. Uzmanlara göre bunun nedenlerinden biri vergiler.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine enflasyon aylık yüzde 2,27 artarken, yıllık yüzde 39,05 oldu. Buna göre alkollü içecek ve tütün fiyatları geçen yıla göre yüzde 33,43 arttı.
Bakan Bolat’sa X’ten ‘tedbir ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon 6,7 puan gerileyerek yüzde 35,11’e düşmesiyle’ övündü.
Bolat alkollü içkilerle ilgili ne gibi tedbirler alındığı veya denetim yapıldığınaysa değinmedi.
Enflasyon Düşmeye, Yatırım, Üretim ve İstihdam Artmaya Devam Ediyor.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 3, 2025
· 2025 yılı Şubat ayında aylık enflasyon %2,27 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon %39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Böylelikle tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9… pic.twitter.com/IJrVNCY1tu