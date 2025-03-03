Ticaret bakanı: Gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon 6,7 puan geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ‘gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon 6,7 puan gerilediğini’ söyledi.

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Türkiye’de sahte içki ölümleri artıyor. Uzmanlara göre bunun nedenlerinden biri vergiler.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine enflasyon aylık yüzde 2,27 artarken, yıllık yüzde 39,05 oldu. Buna göre alkollü içecek ve tütün fiyatları geçen yıla göre yüzde 33,43 arttı.

Bakan Bolat’sa X’ten ‘tedbir ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon 6,7 puan gerileyerek yüzde 35,11’e düşmesiyle’ övündü.

Bolat alkollü içkilerle ilgili ne gibi tedbirler alındığı veya denetim yapıldığınaysa değinmedi.