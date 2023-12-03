Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2033’te dünyada üçüncü sıraya yükseleceklerini söyledi.
Ekşi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından Cumhuriyet’in 100. yılında ‘sağlık’ temasıyla ilk kez organize edilen ‘İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Liderler Zirvesi’nde konuştu.
AA’nın haberine göre THY’nin 129 ülkeye uçtuğunu ve dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olduğunu dile getiren Ekşi, Türkiye dahil 350 uçuş noktalarının bulunduğunu söyledi.
Ekşi, 2003’te 65 uçağı bulunan THY’nin halihazırda 437 uçağa sahip olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:
“O zaman dünyada 35’inci sıradaydık. Bugün dokuzuncu sıraya çıktık. Önümüzdeki 10 yılda, şu anda ihale süreçleri devam ediyor, uçak sayımızı 2033’te 813’e çıkartacağız ve dünyada 3’üncü sıraya çıkacağız.”