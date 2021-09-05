THY’den HES hatırlatması

Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül’den itibaren, iç hat uçuşlarında web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, “6 Eylül’den sonra iç hatlarda web ve Mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için lütfen HES uygulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız. İlgili değişiklikleri yapmayan yolcularımız seyahat gerekliliklerine sahip olduğunu havalimanında check-in yaptırarak ibraz edeceklerdir” ifadelerini kullandı.