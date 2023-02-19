THY, ücretsiz tahliye uçuşlarını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı bölgeden tahliye uçuşlarının süresini 1 Mart’a kadar uzattı.

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Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir.”

Tahliye uçuşlarında bugüne kadar 265 bin kişi taşındı.