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Yaramazlara biraz batar!

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’daki 31 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter’daki açıklamasında, “24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz” ifadelerini kullandı.


Üstün, uçuşlarda son durumun şirketin internet sitesinde yer aldığını kaydetti.

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