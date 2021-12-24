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Yaramazlara biraz batar!

THY ile sendika zamda anlaştı

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) ile Türk Hava Yolları (THY), 27’nci dönem Toplu İş Sözleşmesi’ndeki (TİS) zam konusunda anlaştı.

THY ile Hava-İş arasında 31 Ağustos 2020’de protokol imzalanmıştı. Protokolde, Covid-19 salgınında THY’nin gelirlerinin azalması nedeniyle 2021 yılı sonuna kadar çalışanlar için yüzde 30 ila 50 oranında maaş kesintisi öngörülmüş, kimse işten çıkarılmamıştı. Sendika bu yıl yüzde 100 zamla kapıyı açmıştı.


Sendikanın açıklamasına göre TİS, iki yıl geçerli olacak. İlk altı ayda enflasyona ek 60 zam verilirken, ikinci altı ayda yüzde 5, üçüncü ve dördüncülerde ise enflasyona ek yüzde 1 zam olacak.

THY, TİS’ten bağımsız olarak 8 Ocak 2022’de alınacak maaşa ek olarak bir brüt maaş prim ödeyecek.

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