Sendika, THY’den yüzde 100 zam istedi: 2022 olmadan görüşmeler başlıyor

Türkiye Sivil Havacılık (Hava-İş) Sendikası, THY’yle yüzde 100 zam talebiyle masaya oturacakları toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin yeni yıldan önce başlayacağını öngördü.

THY ile Hava-İş arasında 31 Ağustos 2020’de protokol imzalanmıştı. Protokolde, Covid-19 salgınında THY’nin gelirlerinin azalması nedeniyle 2021 yılı sonuna kadar çalışanlar için yüzde 30 ila 50 oranında maaş kesintisi öngörülmüş, kimse işten çıkarılmamıştı.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, 27’nci dönem TİS sürecinin THY’ye talep taslağının gönderilmesiyle başladığını belirterek “TİS masasına enflasyona ilave olarak yüzde 100 zam talebiyle oturacağız” ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansına konuşan sendika yetkilisiyse görüşmelere ocak ayından önce başlanmasının planlandığını kaydetti.

Sendika THY’deki 28 bin çalışandan yaklaşık 24 binini temsil ediyor.