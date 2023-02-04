Diken

Yaramazlara biraz batar!

THY, hava muhalefeti nedeniyle 238 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) 5-6 Şubat’ta İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 238 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın aktardığına göre, THY Basın Müşavirliği, iptal kararlarının Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereğince alındığı belirtildi.


Vatandaşlara havalimanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM kararı gereği, İstanbul Havalimanı’nda 5-6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72’si iç hat, 166’sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir.”

İstanbul’da bazı metro seferleri yapılamıyor

SON HABERLER

BUDO seferlerinden altısı iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle düzenlenemeyecek.

İzinsiz arayan 15 işletmeciye 51 milyon lira ceza

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kamuoyunda ‘istenmeyen arama’ olarak nitelendirilen, elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin usulsüz pazarlama ve satış aramaları yapan şirketlere, 51,5 milyon lira idari para cezası uyguladı.