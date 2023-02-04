İstanbul’da bazı metro seferleri yapılamıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, “Gerçekten CHP o masayı sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” sözlerine açıklık getirdi. Özlale, itirazının Kılıçdaroğlu’na değil, yaklaşıma olduğunu söyledi.