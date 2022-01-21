THY duyurdu: Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da bazı uçuşlar iptal

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul’daki kar yağışının etkisiyle tedbir amaçlı bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul’da dört ila beş gün süreceği açıklanan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Üstün, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “İstanbul’da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz.”