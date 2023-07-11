Threads’te yeni düzenlemeler yapılacak

Meta, yeni uygulaması Threads için yeni eklemeler ve yenilemeler üzerine çalışıyor. Bu düzenlemeler akışı etkileyecek. Threads hesabını silerken Instagram hesabından olmak istemeyenler için de yeni çalışmalar başlatıldı.

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Threads, metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama. Twitter’a rakip görülen ve bu yüzden hakkında dava açıldığı bildirilen uygulama 6 Temmuz’dan bu yana 100 milyon kullanıcıyı aştı.

Ancak Threads’i kullanmaya başlayanlar bazı durumlarından şikayetçi. Bu şikayetler daha çok dile getirilmeye başlayınca uygulamanın ana şirketi Meta, yeni düzenlemeleri duyurdu. Threads’in mevcut ana sayfası, önerilen içerikle, takip edilen kişilerin paylaşımlarının karışımından oluşuyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre uygulamada yapılacak değişiklikle, kullanıcılar, sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını, kronolojik bir sırada görebilecekler. Bu seçenek Twitter’da da yer alıyor.

Threads, uzmanlara göre son dönemde Twitter’da yaşanan değişimlerden memnun olmayan kullanıcıları kendine çekme potansiyeli taşıyor.

Akış değişiyor

Threads, en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram’a bağlantılı olarak çalışıyor. Instagram’ın yöneticisi olan Adam Mosseri, timeline adı verilen ve paylaşım akışını gösteren sayfanın değişebileceği sinyalini verdi.

Threads’e eklenebilecek diğer özellikler şunlar:

Yapılan paylaşımları düzenleme seçeneği

Paylaşımların farklı dillere çeviri olanağı

Farklı Threads hesaplarına geçişin kolaylaştırılması

Hesap silme üzerine çalışılıyor

Adam Mosseri, online olarak da paylaşım yapılabilmesi için çalışıldığını duyurdu. Mevcut versiyonda Threads.net üzerinden timeline görülebiliyor ancak paylaşım ancak uygulama üzerinden yapılabiliyor. Uygulamada arama seçeceği de yer almıyor. Kullanıcıların bazılarının tepkisini çeken bir başka nokta ise, açılan bir Threads profilinin yalnızca o hesabın bağlı olduğu Instagram hesabı silinerek tam olarak silinebiliyor olması. Şirket bu konuda da çalışıldığını açıkladı.