Threads bugün erişime kapanıyor

Meta şirketinin X’e (Twitter) rakip olması için piyasaya sürdüğü Threads, bu geceden itibaren Türkiye’de erişime kapanıyor.

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Threads hesabı, Instagram üzerinden açılıyor. Meta, Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcıların onayı olmadan Instagramla birleştirdiği için soruşturma geçiriyor.

Rekabet Kurulu, ‘soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açılabileceğini‘ belirterek platformun erişimini Türkiye’de kapatma kararı aldı.

Tüm dünyada Temmuz 2023’te kullanıma açılan Threads yalnızca iki saatte 2 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Uygulama beşinci günün sonundaysa 100 milyon kullanıcıyı aşmıştı. Büyüme hızı daha sonra yavaşlama gösteren Threads’in şu anda yaklaşık 150 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. Uygulama birinci yılını dolduramadan Türkiye’de erişim engellenecek.

Meta’dan geçen ay konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı, bize Türkiye’de Threads’i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads’i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz.”