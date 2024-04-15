Meta Türkiye'de Threads'i geçici olarak kapatıyor

Meta’nın metin tabanlı sosyal paylaşım platformu Threads, 29 Nisan’dan itibaren Türkiye’de kullanılamayacak. Karar, Rekabet Kurumu’nun cezası nedeniyle alındı.

Uygulama X’e (eski Twitter) rakip olarak geliştirilmiş, ancak gerek Türkiye’de gerekse dünyada pek rağbet görmemişti.

Rekabet Kurumu ceza verdi

Rekabet Kurumu, geçen ay haki konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Meta’ya günlük 4,8 milyon lira idari para cezasına hükmetmişti. Ayrıca Instagram ile Threads arasında veri birleştirmenin engellenmesi yönünde geçici tedbir getirmişti.

Şirket, Threads’le ilgili açıklamasında karardan diğer platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp’in etkilenmeyeceğini belirtti.

Meta kullanıcıları Threads hesaplarını devre dışı bırakabilecek, uygulama yeniden kullanılmaya başladığında profiller otomatik olarak aktifleşecek. Tüm profil ve etkileşim kayıtları korunacak.