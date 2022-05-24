Thor’un yeni kötüsü Christian Bale: Yine tanınmaz halde

Marvel’ın merakla beklenen filmi ‘Thor: Love and Thunder’dan yayınlanan yeni fragmanda ‘kötü adam’ rolündeki Christian Bale ilk kez izleyiciyle buluştu. Hayranları oyuncuyu Marilyn Manson’a benzetti.

Fotoğraf: Youtube

Liam Hemsworth yine tanrı Thor rolünde olacağı filmde partneri Natalie Portman Mighty Thor olarak izleyiciye sürpriz yapıyor.

Yeni fragmanda omuz omuza savaşan partnerlerin yanı sıra filmin kötü karakteri Gorr the God Butcher da görülüyor.

Hayranları Bale’in canlandırdığı ‘tanrı kasabı’nı tanımakta zorlandı, şarkıcı Marilyn Manson’a benzediği yorumunu yaptı.

Bu Bale’in fiziksel değişimiyle hayranlarını ne ilk ne de muhtemelen son şaşırtması…

Bale oyunculuk kariyeri boyunca rolleri için geçirdiği büyük fiziksel değişimlerle tanınıyor. 2004 yapımı ‘The Machinist‘ filmi için 28 kilo vererek 54 kiloya kadar düştü. Kısa bir süre sonra Batman’i canlandırmak için süper kahraman kaslarına ihtiyacı olduğunda kaslı kollu, geniş omuzlu, bakmalara doyulmayacak haline dönüştü. 2014’te ‘American Hustle‘daki rolü için ne bulduysa yiyerek ‘baba vücuduna‘ kavuştu.