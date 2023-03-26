The Walking Dead’in spin-off dizisinden ilk tanıtım ve yayın tarihi paylaşıldı

Zombilerin olduğu post apokaliptik bir dünyada geçen ‘The Walking Dead’in spin-off dizisi ‘The Walking Dead: Dead City‘den ilk tanıtım yayınlandı. Dizi 18 Haziran’da AMC’de izleyiciyle buluşacak.

Fotoğraflar: TWD

Yayımlandığı 2010’dan bu yana belli bir izleyici kitlesine ulaşan ‘The Walking Dead’ 12 yılın ardından final bölümü ‘Rest in Peace’le ekranlara veda etmişti.

Dünya çapında beklenmedik biçimde ortaya çıkan esrarengiz bir bulaşıcı beyinsel hastalık sonucu, modern medeniyetin sonunu getiren zombi salgınının konu edindiği dizi final yapsa da The Walking Dead evreni spin-off yapımlarla devam ediyor.

Bu dizilerden ilki olan The Walking Dead: Dead City, Lauren Cohan’ın canlandırdığı ‘Maggie‘ ve Jeffrey Dean Morgan’ın canlandırdığı ‘Negan’ karakterlerini konu alıyor. Dizide ikilinin anarşi, terör, tehlike ve zombi dolu Manhattan’daki maceraları anlatılacak.

Sezonu altı bölüm sürecek dizinin kadrosunda Gaius Charles, Jonathan Higginbotham, Mahina Napoleon, Trey Santiago-Hudson ve Charlie Solis de bulunuyor.

Our summer is booked and busy in the #TWDUniverse#FearTWD Final Season ✅#TWDDeadCity ✅ pic.twitter.com/MulgNUpHoq — The Walking Dead World (@TWalkingDWorld) March 25, 2023

The Walking Dead’in resmi Twitter hesabındaki paylaşımda dizinin 18 Haziran’da AMC ve AMC+’ta izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

Öte yandan diziden ilk tanıtım da yayınlandı.