Zombiler bir daha dirilmeyecek: The Walking Dead ekranlara veda etti

Yayımlandığı 2010 yılından bu yana belli bir izleyici kitlesine ulaşan ‘The Walking Dead’ 12 yılın ardından final bölümü ‘Rest in Peace’ ile ekranlara veda etti.

Robert Kirkman imzalı çizgi roman serisinden Frank Darabont ve Angela Kang ikilisi tarafından televizyona uyarlanan kıyamet sonrası korku dizisi The Walking Dead, 177 bölümün ardından sona erdi.

Final bölümü, Daryl Dixon (Norman Reedus) ve Carol Peletier (Melissa McBride) önderliğinde hayatta kalan son kişilerin The Commonwealth’in üstesinden gelmek için verdikleri mücadeleye odaklandı.

Öte yandan The Walking Dead evreni spin-off yapımlarla devam edecek. Yayınlanan ve yayınlanacak olan tüm spin-offlar ise şu şekilde:

– Fear the Walking Dead – 8. sezon

– The Walking Dead: World Beyond

– Tales of the Walking Dead

– Henüz adı açıklanmayan, Daryl’a odaklanan yeni bir dizi – 2023

– Maggie ve Negan’ı konu alan Dead City – 2023

– Michonne and Rick – 2023