The Walking Dead’in spin-off dizisinden ilk görseller yayımlandı

Zombilerin olduğu post apokaliptik bir dünyada geçen ‘The Walking Dead’in spin-off dizisi ‘The Walking Dead: Dead City’den ilk fotoğraflar yayımlandı.

Dünya çapında beklenmedik biçimde ortaya çıkan esrarengiz bir bulaşıcı beyinsel hastalık sonucu, modern medeniyetin sonunu getiren bir zombi salgınının konu edindiği The Walking Dead 11’inci sezonuyla birlikte final yapıyor.

Ancak The Walking Dead hayranlarının bitiyor diye üzülmesine gerek yok zira dizinin spin-off’u çekiliyor.

Dizinin yapım şirketi AMC önemli karakterlerin hikayesini anlatacak olan yeni yan dizi ‘The Walking Dead: Dead City’i yayımladığı görsellerle duyurdu.

Nisan 2023’te yayına girmesi planlanan ‘The Walking Dead: Dead City’nin kadrosunda Perlie Armstrong’u canlandıracak olan Gaius Charles ile Negan ve Maggie rolleriyle bilinen Jeffrey Dean Morgan ve Lauren Cohen yer alacak.