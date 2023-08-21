‘The Walking Dead’ video oyunuyla yeniden yazılabilecek

Zombilerin olduğu post apokaliptik bir dünyada geçen ‘The Walking Dead’in yeni çıkacak ‘The Walking Dead: Destinies’ adlı video oyunu sayesinde dizideki olayları değiştirebilecek, yaşanmamış olayları gerçekleştirebileceksiniz.

Fotoğraf: Shane Walsh (Jon Bernthal) ve Rick Grimes (Andrew Lincoln) / AMC

GameMill Entertainment ve AMC, ‘The Walking Dead: Destinies’ adlı yeni oyunu duyurdu.

Oyun, dizinin ilk 4 sezonundaki hikayeleri kapsıyor ve oyuncunun yıllar önce hem televizyon hem de çizgi romanda gördüğü olayların yönünü değiştiren seçimler yapmasına olanak tanıyor.

Gizmodo‘nun aktardığına göre oyun şöyle açıklanabilir:

“Ya Shane Rick’i öldürseydi de tersi olmasaydı?” Her şey kesinlikle çok ama çok farklı olurdu. Ve görünüşe göre oyun, sadece Rick ve Shane’in değil, Michonne, Carol ve Daryl’in de hayatlarının akışını değiştirmenize izin verecek.

Oyunun tam olarak nasıl işleyeceği, farklı hikayeleri keşfetmek için geri dönmenin mümkün olup olmadığına dair detaylar henüz açıklanmadı.

Oyunun ne zaman piyasaya çıkacağı henüz duyurulmadı ancak açıklamalara göre oyun, PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch için geliştiriliyor.